Actrice Emma Stone is niet wie ze zegt

De Amerikaanse actrice Emma Stone heet niet echt zo. De ‘La La Land’-ster moest haar naam verplicht veranderen toen ze zich inschreef bij het Screen Actors Guild (SAG). Dat zegt ze in een interview met W Magazine.

Emma Stone heet eigenlijk voluit Emily Jean Stone maar toen ze zich als 16-jarige wilde inschrijven bij het SAG, bleek er al een vrouw in het bestand te zitten met dezelfde naam. Daarom moest de ster haar naam veranderen. “Voor een 16-jarige is een nieuwe naam kiezen een interessant gebeuren. Ik wilde Riley zijn. Plots had ik een gastrol in ‘Malcolm in the Middle’ en riepen ze Riley. Ik wist helemaal niet tegen wie ze het hadden”, zegt ze.

Op dat moment besefte ze dat ze niet door het leven zou gaan als Riley en werd het Emma. Een keuze geïnspireerd is op Baby Spice, wiens echte naam Emma Bunton is. “Dat leunt dichter aan bij Emily. De meeste mensen die me goed kennen, noemen me trouwens gewoon M.” De actrice voegt eraan toe dat ze haar echte identiteit wel een beetje mist. “Ik zou Emily zo graag terug hebben”, klinkt het.