Kalligrafie voor beginners die rechtshandig zijn

Ranst - Als u uw wenskaarten altijd al een meer persoonlijke tint wilde geven kan u misschien deelnemen aan de cursus kalligrafie die de Ranstse Gouden Handen organiseren vanaf maandag 9 januari.

Lesgeefster Patricia Schaeken leert de deelnemers die wel rechtshandig moeten zijn in een reeks van acht lessen het humanistisch schrift toe te passen. Kalligrafische teksten ogen altijd persoonlijker en aangenamer dan een gewoon geschreven of getypte tekst. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en u kan kiezen tussen een reeks op maandag middag tussen 14 en 16.30u of van 19 tot 21.30u. De reeks wordt gegeven in het lokaal van de Gouden Handen in de Ranstse Valkenlaan1. Inschrijven kost 150 euro. 0476.405.996

http://creakal@gmail.com