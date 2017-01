Man drinkt twee jaar lang geen alcohol en koffie. Dit is het resultaat

Een heleboel mensen beginnen het nieuwe jaar met goede voornemens, maar vaak belanden die na enkele weken al in de vergeetput. Tobias Van Schneider, een Duitse designer die in New York woont, nam zijn goede voornemens echter heel serieus. Intussen houdt hij ze al meer dan twee jaar vol.

Tobias besliste om alle alcoholische dranken en koffie uit zijn dieet te schrappen. Op 26 december had hij al exact 27 maanden geen druppel aangeraakt. Om zijn ervaringen met anderen te delen, begon hij een blog.

“Als er één ding is dat ik vrij snel merkte, was dat mijn nieuwe dieet minder sociale interactie met zich meebracht”, schrijft hij. “Het is vermoeiend om keer op keer uit te leggen waarom je niet drinkt. Als mensen me vroegen om mee te gaan op café, zei ik vaak ‘nee’ om niet tussen een groep roddelende dronken mensen te zitten.”

Bankrekening

Maar na twee maanden merkte hij ook een eerste positief effect. Hij had maar liefst 1.000 dollar uitgespaard door zijn occasionele cocktails over te slaan.

“Ik woon in New York. Om hier 1.000 dollar te besteden aan alcohol, zou ik gedurende een maand iedere dag twee à drie cocktails moeten drinken. Tel daar nog enkele flessen wijn voor thuis bij en je zit makkelijk aan 1.000 dollar. Sommige denken misschien dat dat zwaar alcoholisme is, maar in New York is dat niet meer dan normaal.”

Minder stress, meer slaap

Ook de fysieke gevolgen zijn opvallend. Door geen alcohol meer te drinken, slaapt Tobias veel beter. ’s Ochtends wordt hij bovendien wakker met veel meer energie.

Daarnaast zorgt het schrappen van koffie ervoor dat hij veel minder stress heeft. Het drankje maakte hem onrustig, angstig en zorgde ervoor dat zijn spijsvertering allesbehalve optimaal was.

“In het algemeen ben ik zeer blij met mijn beslissing en ik heb geen zin om opnieuw alcohol te drinken”, schrijft hij nog. “Ik heb mijn gewoonten veranderd uit nieuwsgierigheid en ik ben blij met het resultaat.”