Industrieterrein langs Broechems kanaal komt er niet

Ranst / Zandhoven - Er komt geen nieuwe industrie tussen het Albertkanaal en de E313 in Broechem (Ranst). De Vlaamse regering gaat het gebied herbestemmen als open ruimte, tot grote vreugde van Zandhoven.

In het kader van het Economisch Netwerk Albertkanaal, wil Vlaanderen zo veel mogelijk nieuwe bedrijventerreinen tussen het Albertkanaal en de E313. Normaal was er voorzien dat ook in Broechem naast het Albertkanaal een nieuw industriegebied zou komen, maar de Vlaamse regering besliste om het bedrijventerrein Broechem-Ranst niet te ontwikkelen en te herbestemmen in functie van het behoud van de open ruimte. In dit kader werkt Vlaanderen momenteel aan de opmaak van een gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Tappelbeek, waarvan het gebied in Zandhoven wordt afgebakend door het Albertkanaal, de Tappelbeek en de N14. Er loopt ook nog een strook in Ranst. De screeningsnota ligt momenteel ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis van Zandhoven.

“Wij waren vragende partij om die industriezone in Broechem-Ranst niet te laten ontwikkelen”, legt burgemeester Luc Van Hove (CD&V) van Zandhoven uit. “De enige mogelijke manier om dat nieuw bedrijventerrein te ontsluiten was via de N14 in Massenhoven, terwijl de gewestweg daar al verzadigd is. De afwatering moest langs Massenhovense zijde gebeuren, wat vragen deed rijzen over de waterhuishouding. Ook Natuur en Bos stond weigerachtig, omdat de vallei van de Tappelbeek erdoor stroomt. Met alle hoogspanningsmasten, het waterspaarbekken en de ondergrondse pijpleiding die er loopt, was het sowieso geen evident verhaal.”

Burgemeester Lode Hofmans (Open Vld) van Ranst begrijpt dat het niet eerlijk was dat Ranst alle baten zou krijgen van deze nieuwe industriezone, en Zandhoven alle lasten met het bijkomend zwaar verkeer.