Gezellige drukte op eerste soldendag in Wijnegem Shopping Center

Wijnegem - Het managementteam van Wijnegem Shopping Center blikt tevreden terug op de eerste soldendag van het nieuwe jaar. Er kwamen 55.000 koopjesjagers over de vloer. Ook de winkeliers reageren positief.

De hele dag heerste er een gezellige drukte in Wijnegem Shopping Center. “De koopjesjagers kwamen wat later dan de vorige jaren op gang, maar met het uur zwol de massa aan. Het volk was constant in beweging en kwam netjes verdeeld over de hele dag de 250 winkels bezoeken. Daardoor ontstond er geen noemenswaardige hinder. Bovendien stonden onze parkeerwachters steeds klaar om de mensen te helpen een goed parkeerplaatsje te vinden”, laten Nicole Bats en Katrien Geysen van het WSC-managementteam weten.

Vrieskou

De vrieskou en de gladde wegen mochten in de vroege voormiddag dan wel spelbreker zijn, later op de dag haalden de shoppers hun schade in tot grote tevredenheid van de winkeliers. Er werd veel gekocht, want in de gangen liepen de klanten rond met tal van volle zakken in de handen. De meeste mensen waren vooral op zoek naar (warme) kleding. Zeker nu de winter zich sinds enkele dagen daadwerkelijk manifesteert en nog niet meteen aan opgeven denkt. Ook parfums, juwelen en alle vormen van decoratie, dekbedden en nachtkleding gingen vlotje van de hand.

Dinsdag klokte de eerste wintersoldendag in Wijnegem af op 55.000 bezoekers. “Dat is een supergoed resultaat, als je weet dat we gisteren (maandag, red.) al 40.000 mensen over de vloer kregen. Toen al waren er, net zoals de vorige dagen, al bijna even lucratieve koopjes te doen dankzij de koppelverkoop. Misschien dachten heel wat mensen dat de solden al begonnen op 2 in plaats van 3 januari”, vermoedt Katrien Geysen.

Zij verwacht de hele week – het is nog steeds kerstvakantie – een toeloop van koopjesjagers met als hoogtepunt het weekend van 7 en 8 januari. Zondag is Wijnegem Shopping Center geopend van 10 tot 19u. Ook op de laatste zondag van de solden, 29 januari, zwaait het Wijnegemse shoppingparadijs de deuren open.