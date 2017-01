“Met Kris had je altijd plezier”

Geel / Meerhout - De uitvaart van Kris Vantongerloo vindt zaterdag 7 januari plaats. De 42-jarige man uit Geel kwam op nieuwjaarsdag om het leven toen hij werd aangereden.

Kris Vantongerloo was zondag met een van zijn beste vrienden de inzet van het nieuwe jaar gaan vieren in Meerhout. Omdat de twee feestneuzen al wat glazen naar binnen hadden gewerkt, belde Kris’ makker zijn broer op om hen op te pikken. Die parkeerde zijn auto aan de kant van de weg in Heikant. Maar toen Kris ­Vantongerloo de weg overstak naar het wachtende voertuig, reed een passerende auto hem aan. De bestuurder kon de overstekende veertiger niet meer ontwijken.

Reanimatie

De twee broers, die de zware aanrijding voor hun ogen zagen gebeuren, probeerden hun vriend nog te reanimeren, maar tevergeefs. Ze kregen daarvoor van vrienden en familie veel lofbetuigingen: “Heel trots op hoe jullie de situatie daar hebben aangepakt, spijtig genoeg mocht het niet meer baten.”

De 42-jarige Kris Van Tongerloo wordt door zijn vele vrienden, die hem meestal met de roepnaam ­‘Tongel’ aanspraken, omschreven als een joviale levensgenieter, die geen gelegenheid liet liggen om een goede grap of frats te maken. “Hij gaat ­Gaston Berghmans hierboven zeker van de nodige humor voorzien. Er zijn over Tongel fantastische verhalen in overvloed te vertellen.”

Actief in biervereniging

Van zijn vader kreeg het slachtoffer de smaak van het bierbrouwen te pakken, waarvoor hij ook speciale opleidingen volgde. Samen bedachten ze voor de twintigste editie van het Kempische Bierfestival van vzw Onder ’t Schuim in Geel een speciale feesttripel. “Hij was jarenlang actief in onze vereniging”, zegt voormalig voorzitter en bierexpert Erik ­Vandeperre. “Sinds hij naar een appartementje was verhuisd, had hij niet meer de plaats om zelf te brouwen.”

De uitvaartplechtigheid van Kris Vantongerloo vindt zaterdag 7 januari om 10u plaats in de aula ­Verstappen op de Diestseweg in Geel. Er is gelegenheid tot groeten op donderdag 5 januari van 18.30u tot 19u.