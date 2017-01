Geen stormloop tijdens eerste dag van solden

Mechelen - Het was gisteren zeker niet over de koppen lopen in de Mechelse winkelstraten, ondanks het begin van de soldenperiode. De rustige start is volgens de winkeliers onder meer te wijten aan de week vakantie, de koppelverkoop en de koopzondag die eraan komt.

De Bruul in Mechelen om 14u gisterenmiddag. Het is er drukker dan op een gewone dinsdag, maar zeker geen massa mensen die elkaar verdringen in de winkels om de beste koopjes te kunnen doen. In de loop van de namiddag kwam er wel wat meer volk en was het aanschuiven aan de parkings om een plaatsje te vinden voor de auto. “De soldenperiode is inderdaad traag op gang gekomen”, zegt Leo Lenaerts van lederwaren Lenaerts in de Bruul, de gewezen voorzitter van Unizo Mechelen. “Daar zijn verschillende redenen voor. Het was ’s morgens vroeg glad op de weg. Dat heeft alleszins mensen tegengehouden om vroeg naar de winkels te vertrekken. Daarnaast zien we ook dat het nog een week kerstvakantie is en dat mensen het shoppen spreiden over de hele week. En dit weekend zijn de winkels ook open zondag. Ook dan verwachten we heel wat koopjesjagers. Mensen wachten ook tot de kortingen groter worden om hun slag te slaan.”

Gestart voor Kerstmis

Verscheidene handelaars zijn ook al een tijdje bezig met koppelverkoop. “Op die manier kon je al in heel wat winkels mooie zaakjes doen. Sommige winkels waren al met de koppelverkoop gestart voor Kerstmis”, reageren de Mechelse winkeliers.

Toch kwamen heel wat mensen gisteren mooie zaakjes doen in de Mechelse winkels. “Wij hebben wat kleren gekocht. Van een pyjama tot T-shirts en een trui”, vertellen Katleen Bernaerts en haar dochters Floor en Stine Marinus uit Bonheiden. “We hadden enkele dagen geleden al enkele mooie spulletjes zien hangen, maar de meesten daarvan waren ondertussen wel al verkocht.”

Voor mama Katleen was het gisteren alvast een drukke soldendag. “Ik heb vier kinderen. Eerst kom ik met de dochters naar Mechelen en als zij hun spullen gevonden hebben, komen de zonen en ga ik met hen ook op koopjesjacht. Of het druk is in de winkels? Ik vind het eigenlijk vrij kalm. Dat viel echt op.”

Ook Katrien De Coninck en Quinten Stockx uit Vilvoorde dwaalden gisteren rond in de Mechelse winkelstraten. “We zijn net verhuisd en kunnen nog wel wat spullen gebruiken. Zoals potten en pannen. We hebben van de gelegenheid ook gebruikgemaakt om nog wat vinylplaten en een broek te kopen”, zegt het koppel. “Heel druk was het zeker niet. We zijn omstreeks 11u in Mechelen gearriveerd en hadden ook onmiddellijk een parkeerplaats.”