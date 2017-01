Meer leerlingen kiezen voor protestantse les in Antwerpen

Almaar meer leerlingen volgen protestants-evangelische godsdienstlessen. In tien jaar is er een stijging met 60%. De vraag komt vooral van migranten met een protestantse achtergrond en situeert zich hoofdzakelijk in grootstedelijk gebied.

“De jongste tien jaar zien wij een vrij sterke groei”, zegt inspecteur-adviseur Dick Wursten van de protestants-evangelische godsdienst­inspectie. “De stijgende vraag merken we vooral rond de grootsteden en komt vooral van een hele grote groep Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse migranten die een protestants-evange­lische achtergrond hebben. Wanneer zij hier aankomen, weten ze vaak niet dat je in het officiële onderwijs recht hebt op een levensbeschouwelijk vak naar keuze. Eens dat bekend is, stijgen de aanvragen. In sommige concentratiescholen heeft de protestants-evangelische godsdienst het op een na grootste aantal leerlingen, na de islam.”

In tien jaar is het aantal leerlingen dat in het basis- en het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel voor protestantse godsdienst kiest met 2.257 gestegen, van 3.715 naar 5.972. In Antwerpen gaat het bijna om een verdubbeling van het aantal leerlingen.

Daarmee stijgt ook de vraag naar leerkrachten die deze godsdienst kunnen onderrichten. “Op dit ogenblik hebben we zo’n 400 leerkrachten in dienst. Jaarlijks komen er 30 à 40 bij. Het is een hele uitdaging om die mensen te vinden. Overigens wordt hun opleiding volledig met eigen middelen gefinancierd.”

Godsdienst naar keuze

Ieder kind dat naar een gemeenschaps-, stedelijke of provinciale school gaat kan kiezen voor lessen protestants-evangelische godsdienst, of voor de katholieke, islamitische, orthodoxe, Israëlische of anglicaanse religie of voor zedenleer. “Als één leerling dit vak aanvraagt, moeten de lessen worden georganiseerd. Die bepaling in de Grondwet moet discriminatie van kleine levensbeschouwingen tegengaan", zegt Wursten.

