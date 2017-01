“Een harmonieuze samenleving gaan we echt niet via Facebook creëren, wel op straat”

Bemoedigend nieuws uit Antwerpen in de eerste week van het nieuwe jaar. Deze winter vinden in de stad bijna 400 buurtfeesten plaats. Honderden Antwerpse buren wensen elkaar dezer dagen een gelukkig nieuwjaar. In een stad met een zo diverse bevolking als Antwerpen is dat een opsteker van formaat. Het contrast met de zielige, zure haatmails op Facebook tegen de Belg van Turkse afkomst die in Istanboel om het leven is gekomen, kon niet groter zijn.

Mensen die op straat komen om anderen persoonlijk te ontmoeten en samen te werken aan een leefbare buurt, zullen niet zo snel achter hun computer kruipen om racistische praat te verkopen. Mensen die hun buren kennen en ze dus niet zien als vertegenwoordigers van een bepaalde groep of religie maar als individuen met een eigen leven, denken twee keer na voor ze iedereen over dezelfde kam scheren. Mensen die zich goed voelen in hun wijk voelen niet de neiging om weg te kruipen en aan hun frustratie lucht te geven in ranzige mails. Die kunnen hun frustratie delen met hun buren en er samen proberen iets aan te doen.

Laten we ons daarom veeleer verheugen over de honderden Antwerpenaren die samen met hun buren Nieuwjaar vieren, dan ons laten ontmoedigen door een paar onbeschofteriken op Facebook. Wat niet betekent dat we de onrust die bij veel mensen leeft over deze diverse samenleving, over de botsing van culturen of over het verschil in waarden en normen, moeten negeren. Integendeel. We moeten daar meer aandacht aan besteden dan ooit. Maar op de juiste manier. Racisme is in deze verwerpelijk en strafbaar. De Facebook-racisten moeten juridisch worden vervolgd. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat dit soort opruiend, discriminerend gedrag onaanvaardbaar is.

En intussen moeten we, vooral in het echte leven, elkaar ontmoeten en praten. Samen een feestje bouwen is altijd een goed begin. Dat hebben de opeenvolgende stadsbesturen van Antwerpen gelukkig goed begrepen. Al vele jaren faciliteert de stad buurtfeesten. En dat moet ze ook doen. De organisatoren van feestjes, de voortrekkers die mensen bij elkaar brengen en die zich verantwoordelijk voelen voor hun wijk , verdienen alle steun. Sociale cohesie tussen bewoners is van levensbelang voor een stad. Een harmonieuze samenleving gaan we echt niet via Facebook creëren, wel op straat. Het is mooi dat Antwerpen als grootste en meest diverse stad van Vlaanderen daarin het voortouw neemt. Het kan de stad alleen maar tot een betere plek op aarde maken.