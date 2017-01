Wachtlijst Velo slinkt met 2.500 per week

Antwerpen - Maandag hebben 2.500 ‘wachtende’ Velogebruikers bericht gekregen dat ze hun jaarkaart kunnen aanvragen. “Tegen einde februari zal de wachtlijst met 16.000 wachtenden weggewerkt zijn”, zegt Dimitri Rondeaux van Velo Antwerpen.

Wie vandaag inschrijft voor een Velo-jaarkaart zal wellicht in de loop van maart voor het eerst op een Velo kunnen stappen. Dat is snel, want tot vorige week prijkten op de wachtlijst nog 16.000 kandidaat-Velogebruikers. Sommigen wachten al anderhalf jaar. Sinds maandag slinkt de lijst met 2.500 per week.

“Dat is het maximum dat we aankunnen om een inschrijving binnen de tien dagen volledig te kunnen afronden”, zegt Dimitri Rondeaux, operational manager van Velo Antwerpen. “In plaats van 15 dagen krijg je nu 30 dagen de tijd om je inschrijving online te activeren. Ondanks onze forse capaciteitsuitbreiding blijven we uit voorzorg met een wachtlijst werken. Het kan dus gebeuren dat je als je in maart inschrijft op de wachtlijst terechtkomt, maar een week later al je kaart kan aanvragen.”

Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) is tevreden met de vlotte afhandeling van de wachtlijst. “Zo hadden we het aangekondigd, dus dat is mooi. Tegen het einde van februari zal Antwerpen zowel binnen als buiten de Singel 1.350 extra Velo’s en 112 nieuwe stations tellen, waarvan er nu al 80 operationeel zijn. Later dit jaar komen er nog eens 40 extra stations buiten de Singel bij.”

Op dit moment telt Velo Antwerpen bijna 35.000 abonnees. Na de uitbreiding zullen behalve de 16.000 wachtenden nog eens 9.000 nieuwe abonnees kunnen instappen. De hele uitbreidingsoperatie zal het totaal aantal Velostations op 300 brengen, het aantal Velo’s op 3.600.

Duurder

Bij de bekendmaking van de uitbreiding van het aantal Velostations werd ook een prijsverhoging van 30 procent aangekondigd. In 2016 kostte een jaarkaart nog 37 euro, nu betaal je 49 euro. Een dagpas kost nu 4 euro, een weekpas 10 euro. Die meerkost heeft blijkbaar weinig invloed op het succes van de Velo.

