Man filmt toevallig moment dat bliksem inslaat op strandganger

De Braziliaanse Taline Campos uit São Paolo kreeg zondagnamiddag af te rekenen met bijzonder veel pech. De 25-jarige dame liep op het strand toen opeens de bliksem op haar insloeg. Ze viel onmiddellijk op de grond terwijl een tiental omstanders ongedeerd bleven.

Ooggetuige Eduardo Martos kon het moment van de blikseminslag toevallig filmen met zijn smartphone. Een kwartier later waren de hulpdiensten ter plaatse. Campos werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen hebben al een heleboel vrienden hun steun betuigd via haar Facebook-profiel. Hoe de vrouw het momenteel stelt, is voorlopig nog onduidelijk.