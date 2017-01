Bankautomaten in ons land kennen grote problemen

Net bij de start van de solden zijn er grote problemen met de bankautomaten in ons land. In de helft van de automaten van ING kan al heel de dag geen geld afgehaald worden door een fout in de software, meldt VTM Nieuws. Bij nog zeker één andere grootbank zijn gelijkaardige problemen.

Door een fout in de update van de software in de bankautomaten kan in de helft van de automaten geen geld afgehaald of gedeponeerd worden. Dat is al heel de dag zo en daardoor werkt een duizendtal automaten in ons land niet. Betalingen met de bankkaart lukken gelukkig wel nog.

Volgens ING is er sprake van een internationaal probleem bij verschillende banken. “Het is te wijten aan de dienstverlening van een leverancier. Onze experten onderzoeken momenteel de situatie om zo snel als mogelijk tot een oplossing te komen, dit in nauwe samenwerking met de externe leverancier”, staat op de website te lezen.

Klanten betalen dus het best met de kaart of proberen het bij een andere automaat, die mogelijk wel werkt.

Volgens Febelfin, de Federatie van Belgische banken, is nog zeker één andere grootbank getroffen door de technische problemen.