De nieuwste trends voor koppels die binnenkort hun jawoord geven

Of je nu in 2017 gaat trouwen of nog maar net een aanzoek hebt gekregen tijdens de feestdagen: het plannen van alle details kan beginnen. Iris Decreus van House of Weddings, het Gentse platform dat ondernemers in de huwelijksbranche samenbrengt, tipt de trends.

Greenery en pastel

Pantone voorspelde het al in hun trendoverzicht op het einde van vorig jaar: het voorjaar kleurt groen. Het zogenaamde ‘greenery’, een verzamelnaam voor het frisse groen van de ontluikende de lente, komt ook terug in de trouwzaal. Denk aan een mat uit kunstgras, en verschillende (hang)planten om de natuur naar binnen te brengen. Combineert prachtig met wit. Wil je iets anders? Ook pastelkleuren en nude - voor je jurk of aankleding van de feestzaal - zijn dit jaar in de mode.

Foto: House of Weddings - Présence

In de buitenlucht

Het spreekt voor zich dat wie buiten trouwt automatisch een beetje ‘greenery’ aan zijn huwelijk toevoegt en die kan je optimaal gaan benutten. Hang gepersonaliseerde slingers tussen de bomen en versier de locatie met natuurlijke elementen zoals bijvoorbeeld houten krukjes voor de genodigden. Uiteraard leven we nog steeds in België, dat behoorlijk onvoorspelbaar is op meteorologisch vlak. Een tent is een goede oplossing om een hippe outdoor trouw niet in het water te laten vallen, moest het gaan regenen.

Foto: House of Weddings - Organic-Concept

Bloemenwanden

Bloemen zijn echte sfeermakers op een bruiloft en wat dat betreft mag je in 2017 heel wild gaan. Ga bijvoorbeeld voor een bloemenwand op je feest, waar alle genodigdenvoor kunnen poseren. Fleurige foto’s voor in je album gegarandeerd.

Foto: House of Weddings - Encharm’d

Persoonlijke ceremonie

Of je nu gelovig bent op niet: persoonlijke ceremonies worden steeds populairder. Het is het moment voor het paar om even stil te staan bij de liefde voor elkaar en vrienden en familie bij het intieme moment te betrekken. Ook leuk: iemand die tijdens dit moment een beetje livemuziek komt spelen die speciaal voor jullie is. Dat kan gaan van een akoestische versie van jullie lievelingsnummer of een teaser van jullie openingsdans.

Foto: House of Weddings - Stories by Mabel

Versieringen met lasercut

Van je uitnodigingen tot decoratieve items of zelfs namen van gasten op tafel: anno 2017 is het hip om je feest sierlijke accenten mee te geven die tot stand komen dankzij lasercutting. Dat is een techniek waarbij allerlei vormen en letters tot in de kleinste details uit platen hout, karton of plexiglas worden gesneden met een laser.

Tropische romantiek

Trouw je niet in de tropen? Breng ze dan gewoon naar hier. Denk aan exotische planten in en rond de feestzaal of -tent, en werk voor je grafisch werk en styling met grote tropische bladeren, diepgroene kleuren en gedurfde dierenprints. Zo trouw je helemaal ‘on trend’.

Foto: House of Weddings - Meet Marcel

Meer inspiratie nodig voor je huwelijk? Neem een kijkje op www.houseofweddings.com