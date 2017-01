VIDEO. Andere aanpak bij Antwerps voedselpunt omdat steeds meer kansarmen voeding weggooien

Antwerpen 2060 - Meer en meer voedsel wordt door kansarmen weggegooid, meldt het Mechelse Voedselbankverdeelpunt S.O.S. Hulpbetoon dat ermee stopt onder meer, omdat de vrijwilligers gedemotiveerd geraken. Ook vzw Zenith aan het Schijnpoort in Antwerpen kent het probleem.

Bij Zenith, dat twee keer per week voedsel uitdeelt aan kansarmen, zijn de vrijwilligers gestopt met voorgevulde tassen uit te delen omdat er te veel voedsel werd weggegooid. “Eerst ging men dan op straat ruilen, wat op zich niet erg is want dan gaat er niets verloren”, klinkt het bij Zenith. “Maar dikwijls ondervonden we dat voedsel gewoon werd weggegooid, onder meer aan de Schijnpoortbrug.”

Daarom koos de Antwerpse vzw voor een andere aanpak. “We zetten een tas hier op tafel en dan kunnen ze eruit nemen wat ze nodig hebben. Wat ze niet kunnen gebruiken, laten ze gewoon staan.”