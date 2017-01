Officieel: Witsel trekt naar China

Rode Duivel Axel Witsel verkast naar China. Dat heeft zijn club Zenit Sint-Petersburg officieel bekendgemaakt. Witsel zal in China gaan spelen voor Tianjin Quanjian FC, dat hem een monstersalaris van 18 miljoen euro per jaar biedt.

De transfer van Witsel naar China kwam op Nieuwjaarsdag in een stroomversnelling. Niet Shanghai SIPG, maar Tianjin Quanjian FC, de club van coach Fabio Cannavaro en vorig jaar kampioen in de Chinese tweede klasse, trok aan het langste eind. Witsel tekent er een contract van 3,5 seizoenen, waarbij hij minstens 18 miljoen euro per jaar op zijn bankrekening mag verwachten. Lonen van voetballers vergelijken is moeilijk door het systeem van bonussen en portretrechten, maar Kevin De Bruyne strijkt volgens de door Football Leaks gelekte documenten dit seizoen zonder premies 7,1 miljoen euro op bij Manchester City.

Excuses aan Juventus

Witsel stond deze zomer nog heel dicht bij een transfer naar Juventus, maar op het laatste moment kwam er een kink in de kabel. De verwachting was dat de Rode Duivel in januari of ten laatste in juni, wanneer zijn contract bij Zenit afloopt, alsnog naar Turijn zou verhuizen. Maar daar steken de Chinezen nu dus een stokje voor: “Dat was een moeilijke keuze, want enerzijds was er een topclub als Juventus, maar anderzijds was er een aanbod dat ik met mijn familie in het achterhoofd niet kon weigeren”, bevestigt Witsel zij keuze.” De clubleiding van Juventus heeft zich altijd gedragen als gentlemen, daar ben ik hen dankbaar voor. Ik zal blijven supporteren voor Juve, ik hoop dat ze de Champions League winnen. Dan kruisen onze paden in de toekomst misschien toch nog!”

Goede zaak voor Zenit

Voor Zenit Sint-Petersburg is de keuze van Witsel een goede zaak: Juventus wilde maximaal zes miljoen euro neertellen voor Witsel, die komende zomer einde contract is, maar Tianjin Quanjian legt per direct 20 miljoen euro op tafel voor de transfer van de 27-jarige Rode Duivel. Zenit betaalde in 2012 zelf nog 40 miljoen euro aan het Portugese Benfica voor de diensten van onze landgenoot.

Witsel is de volgende in de rij topvoetballers die de oversteek maakt naar China. Eerder raakte ook al bekend dat de Braziliaan Oscar (naar Shanghai SIPG) en de Argentijn Carlos Tevez (naar Shanghai Shenhua) overstappen naar de Chinese Super League. Laatstgenoemde werd met een netto jaarsalaris van 38 miljoen euro de best betaalde voetballer ter wereld. Witsel wordt de tweede Belg ooit in dienst bij Tianjin Quanjian. Tussen 2010 en 2011 was Patrick De Wilde, vorig seizoen nog aan de slag bij KV Kortrijk, er hoofdcoach.