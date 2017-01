Antwerps FOMU lokte vorig jaar ruim 77.000 bezoekers

Antwerpen - Het Fotomuseum Provincie Antwerpen (FOMU) heeft vorig jaar 77.512 bezoekers mogen ontvangen. Het gaat zowel om mensen die de tentoonstellingen bezochten als mensen die deelnamen aan een workshop, een artist talk of een ander door het FOMU georganiseerd evenement.

Toppers op het vlak van tentoonstellingen waren de retrospectieve over de Oekraïense Sovjetkunstenaar Boris Mikhailov, ‘Taking Off. Henry my Neighbor’ van de Nederlandse Mariken Wessels en ’Show Us The Money’, over belastingparadijzen.

Sinds oktober is in het FOMU ook het oeuvre van de bekende Antwerpse fotografen Herman en Rik Selleslags te zien. Hun archief kwam in 2015 in permanente bruikleen naar het FOMU en bevat onder meer foto’s (voor Humo) van The Beatles en The Rolling Stones, maar ook reportages rond Joodse huwelijken of de wateroverlast van 1953. De overzichtsexpo ‘Selleslags pakt uit’ loopt nog tot 22 juni.

Nog in 2017 toont het FOMU onder meer vier reeksen van Magnum-fotograaf Alec Soth en een retrospectieve rond Suzy Embo, een Belgische fotografe die grote namen uit de kunstwereld zoals Pierre Alechinsky en Karel Appel vastlegde terwijl ze aan hun creaties werkten.