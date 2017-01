BOEK. John Grisham - De klokkenluider

Advocate Lacy Stolz werkt jaren voor de Florida Board on Judicial Conduct, een soort waakhond voor incompentente of naast de pot plassende rechters. Haar leven kabbelt eigenlijk lekker voort, het aantal schokkende incidenten dat ze in haar loopbaan tot nu toe meemaakte, kan ze op de vingers van één hand tellen.

Tot ze wordt benaderd door een aan lager wal geraakte advocaat. Die beweert de tussenpersoon te zijn voor een ‘klokkenluider’ die bereid is een tot in de vingertoppen corrupte rechter aan de schandpaal te nagelen en daar en passant ook wat klinkende munt aan over te houden.

Lacy’s nieuwsgierigheid is meteen gewekt, al beseft ze dat ze zich op onbekende wegen begeeft. Wegen, die vooral als het donker wordt, heel wat gevaren kunnen inhouden. Haar onderzoek leidt haar naar een groot indianenreservaat in de staat Florida, waar schemerige entrepreneurs, de zogeheten Coast Mafia, onder één hoedje spelen met de lokale stamhoofden om zoveel mogelijk illegale winsten binnen te rijven. Dat daarvoor af en toe een bevriend rechter moet worden aangesproken, is voor alle partijen de normaalste zaak van de wereld.

John Grisham blijft in zijn romans strijden voor een betere wereld, een wereld waarin de rechtspraak ten dienste van de waarheid staat en waarin de zwakkere niet bij voorbaat het onderspit moet delven.

Jammer van de houterige stijl (die af en toe gevaarlijk afglijdt naar het soort taal dat doorgaans in handboeken over jurisprudentie wordt gehanteerd) en het gebrek aan opwindende dialogen of echte spanning. Met dit uitgangspunt had De klokkenluider immers een van Grishams sterkste boeken kunnen worden.

A.W. Bruna, 349p, 19,99 euro