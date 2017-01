Bib-filiaal wordt opvanghuis

Ranst - OCMW-voorzitter Nicole Damen (CD&V) stelde het budget voor het nieuwe jaar voor. Het goede nieuws was dat de kosten voor de opvang voor vluchtelingen te hoog waren ingeschat. Dat leverde een vermindering van de uitgaven met 40.000 euro op

Een belangrijk project is het gebouw in de Emblemse Dorpstraat waar vroeger de bibliotheek was gevestigd.. Daar wordt onderdak voorzien voor elf wooneenheden die bruikbaar zijn voor eventuele crisisopvang. “Dat kan nodig zijn in gevallen van familiaal geweld. In eerste instantie waren er zeven eenheden gepland en daarom is de kostprijs voor het project die aanvankelijk op een half miljoen euro werd begroot opgetrokken tot 800.000 €. Die extra 300.000 euro sparen we op geplande verbouwingen aan een loods op het vroegere militaire domein in de Broechemse Van den Nestlaan. Het gaat over doorstroomwoningen dus hebben we modulair gewerkt. Een vertrek voor een alleenstaande moet om te vormen zijn voor een kroostrijk gezin. Dat kan in het achterste gebouw waar twee eenhedenop het gelijkvloers en op de verdieping makkelijk tot één geheel kunnen omgevormd worden. Het gebouw wordt grondig gerenoveerd. Gezien de functie van het pand is een sterk doorgedreven isolatie van de scheidingsmuur tussen ons huis en dat van de buren noodzakelijk. Zo kan de geluidshinder tot een minimum beperkt worden.”redeneert Damen.

De bedienden die voor het OCMW werken verplaatsen zich ook meer en meer elektrisch. In 2016 werden al twee elektrische fietsen gekocht en dit jaar komen daar nog twee elektrische tweewielers bij.

Aan de uitgavenkant spendeert het OCMW ruim 800.000 euro voor leeflonen en andere steunmaatregelen. De lonen gezinszorg en maatschappelijke werkers vergen 1.7 miljoen.

Aan de inkomstenkant zijn de subsidies voor leefloon en gezinszorg goed voor bijna 1.4 miljoen euro. Bijna 300.000 euro wordt aan het OCMW betaald voor de huur van seniorenwoningen en de sociale woningen in Hof Van Ocken. De gemeente zorgt voor een toelage van welgeteld 1.248.454 euro.