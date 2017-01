Vijf jaar cel voor zwaar geweld tegen moeder op dag na vrijlating

Herenthout - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een 41-jarige man uit Herenthout tot 5 jaar cel veroordeeld voor gijzeling, doodsbedreigingen, slagen en verwondingen en weerspannigheid.

Bart P. had net een celstraf van 7 jaar achter de rug toen hij op 7 december 2015 werd vrijgelaten uit de gevangenis. Hij kreeg onderdak bij zijn moeder en haar vriend in Herenthout, maar de dag nadien ging hij daar volledig door het lint. Hij sloeg zijn moeder tegen de grond en stak enkele keren met een schaar in het gezicht van haar vriend.

Na dat geweld werden beide slachtoffers nog enkele uren van hun vrijheid beroofd. De vriend van de moeder kon uiteindelijk vluchten en de politie verwittigen. Bart P. bleef ook na aankomst van de politie fel tekeergaan. Hij moet de vriend van zijn moeder een schadevergoeding betalen van ruim 3.900 euro.