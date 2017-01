Alberto Aquilani (Pescara) trekt naar Sassuolo

Alberto Aquilani gaat op huurbasis voor Sassuolo voetballen. De Italiaanse eersteklasser huurt de voormalige international (38 caps, 5 goals) van reeksgenoot Pescara.

De 32-jarige Aquilani is een jeugdproduct van AS Roma. Hij speelde er tussen 2002 en 2009 (op een uitleenbeurt aan Triestina na) in de eerste ploeg. Daarna droeg de spelmaker nog de kleuren van Liverpool, Juventus, Milan, Fiorentina en Sporting.

Afgelopen zomer tekende hij bij Pescara, de huidige rode lantaarn in de Serie A. Sassuolo staat zestiende (op twintig ploegen).