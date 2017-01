Parcoursaanpassing BK verdeelt oud-kampioenen: “Ze maken er een saloncross van”

Dat de organisatie van het BK veldrijden in Oostende enkele dagen voor het startschot zijn parcours alsnog wil aanpassen kan niet overal op evenveel begrip rekenen. Sportwereld.be vroeg om de mening van een zestal oud-kampioenen en die is, op zijn zachtst gezegd, verdeeld. De één vindt dat de veldrijders veel te gemakkelijk gemaakt wordt, de andere vindt de inkorting van de loopstrook niet meer dan logisch.

Roland Liboton (tienvoudig Belgisch kampioen veldrijden tussen 1980 en 1989): “Ze moeten ook wel een beetje realistisch blijven: ze moeten van de cross nu ook geen saloncross of wegwielrennen maken he. Zo’n loopstrook, dat hoort erbij. Maar het is nu ook niet omdat Janneke en Mieke een beslissing genomen heeft op basis van één mening, dat die sowieso gevolgd zal worden. Morgen (woensdag, nvdr) ga ik het parcours zelf bekijken en dan zal Eddy (Lissens, de coördinator van de commissie veldrijden van de Belgische wielerbond, nvdr) de knoop doorhakken.”

Bart Wellens (tweevoudig Belgisch kampioen veldrijden tussen 2004 en 2007): “Ik vind dit typisch voor een plaats waar nog geen BK georganiseerd werd. Het klonk allemaal wel mooi, een cross op dat strand en over die brug. Maar toen ik zag dat het parcours over het strand liep, wist ik al dat fietsen daar onmogelijk zou worden. Daar heb je al een fatbike voor nodig, om nog door dat mulle zand te ploeteren. Lopen hoort bij de cross, maar er moet ook niet overdreven worden, hé. Het is een beetje dubbel natuurlijk. Ik kan me alleszins wel vinden in het voorstel om de omloop enkel in te korten voor de junioren en de nieuwelingen.”

Bart Wellens: “Typisch voor een plaats waar nog geen BK georganiseerd werd.” Foto: PHOTOPRESS.BE

Albert Van Damme (zesvoudig Belgisch kampioen veldrijden tussen 1963 en 1973): “Ik heb het al honderd keer gezegd en ik blijf het zeggen: het wordt de crossers te gemakkelijk gemaakt. Dat ze voor de junioren en nieuwelingen die loopstrook wat inkorten, akkoord, maar toch niet voor de profs? Driehonderd meter lopen op een parcours van drie kilometer, is toch niet zoveel? Of zijn ze misschien bang dat hun benen in de knoop gaan slaan? Lopen hoort bij het veldrijden. Punt. Maar tegenwoordig moeten het blijkbaar allemaal lichtlopende omlopen zijn. Als ze even van hun fiets moeten zijn ze al ongerust. Ze trainen er ook niet meer op. Het is altijd maar ‘snelheid, snelheid, snelheid’. Dat zie je ook aan de gemiddeldes die tegenwoordig worden neergezet. 30 kilometer per uur is geen uitzondering. De crossen zijn criteriums geworden. Spijtig.”

Erwin Vervecken (drievoudig wereldkampioen veldrijden tussen 2001 en 2007): “Driehonderd meter aan een stuk lopen is toch wel heel erg lang. Mocht het nu drie keer honderd meter zijn, met enige recuperatie ertussen, dan zou het meer aanvaardbaar zijn. Maar dit dreigt zeer zwaar te worden. En al helemaal voor de jeugdreeksen. Zelfs ik die toch een goede loper was zou hier als renner mijn bedenkingen bij gehad hebben. Op zeker ogenblik gaat het immers niet meer om looptechniek of grote passen nemen, maar wordt het een puur conditionele kwestie. Ik weet wel: het beeld bestaat dat er in de jaren ’70 en ’80 veel meer gelopen werd in de crossen. Maar dat had ook en vooral met het materiaal te maken. Vandaag hebben we bredere bandjes en met de juiste bandenspanning kan je veel langer op de fiets rijden. Het is dus echt niet zo dat de omlopen per definitie zoveel zwaarder waren vroeger.”

Erwin Vervecken: “Zelfs een goede loper als ik zou hier mijn bedenkingen bij gehad hebben.” Foto: BELGA

Sven Nys (negenvoudig Belgisch kampioen veldrijden tussen 2000 en 2014): “Ik heb totaal geen probleem met de beslissing. Het is aan de wielerbond en de organisatie om de beslissing te nemen, als zijn vinden dat die loopstrook te lang is, dan is dat zo. Als renner heb ik me ook nooit geërgerd aan zo’n zaken. Ik heb mijn renners nog niet gehoord, maar ik zie ze deze middag. Ik zal hen zeggen dat ze er niet te veel energie moeten aan verspillen, en het parcours te nemen zoals het komt.”

Roger De Vlaeminck (drievoudig Belgisch kampioen veldrijden tussen 1974 en 1978): “Ik vind het een slechte beslissing. Vroeger moesten we tien keer zoveel lopen als nu. De laatste koersen zijn, mede door het droge weer, te gemakkelijk. Het lijken wel wegcriteriums. Er moet veel meer afwisseling zijn. Veldrijders moeten van alles kunnen, dan moeten ze niet zagen over een beetje loopwerk. Ze weten trouwens al lang dat er veel gelopen moet worden op het BK, dan moeten ze zich er maar goed op voorbereiden. Van Aert bijvoorbeeld, die kan alles, die zit daar niet mee in. Dat is cross hé, als ze niet moeten lopen of over een balkje springen, dan is het geen cross meer.”