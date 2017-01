KAART. Hier werden UFO-meldingen gedaan en dit waren de echte verklaringen

Antwerpen - In 2016 kreeg het Belgisch UFO-meldpunt 143 meldingen binnen. Dat zijn er een pak minder dan in 2015 en in geen enkel van de gevallen bleek uit onderzoek dat er echt aanwijzingen zijn van een buitenaards object. Dat staat te lezen in het 52-bladzijden tellende jaarverslag 2016 van het 'Belgisch UFO-meldpunt'. In de provincie Antwerpen werden er 30 meldingen gedaan.

Bij het UFO-meldpunt kan iedereen terecht die een verdacht voorwerp in de lucht zag. De organisatie vraagt vervolgers aan de persoon die de waarneming deed om een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving te geven. In ongeveer een derde van de binnengekomen waarnemingen (51 gevallen) waren er te weinig bruikbare gegevens om een eventuele verklaring te kunnen geven of een verder onderzoek te starten.

Als er wel degelijk foto- en videomateriaal kan worden aangebracht, starten de mensen achter UFO-meldpunt een onderzoek en wordt een rapport opgesteld. Vaak is de conclusie dat de melder geen UFO zag, maar een meteoor of ruimteschroot. Andere verklaringen uit onderzoek zijn onder meer: (helium)ballon, vuur- of wensballon, drone, satelliet, ster, planeet, maan, vliegtuig/helikopter en vogel, insect en (straat)verlichting.

Op deze kaart vindt u de meldingen in de provincie Antwerpen:

01-01-2016 Borsbeek "een grote rode bol die traag bewoog" (gegevens onvoldoende)

"een grote rode bol die traag bewoog" (gegevens onvoldoende) 08-01-2016 Wilrijk "een vuurbal die geruisloos voorbij vloog" (vuurballon)

"een vuurbal die geruisloos voorbij vloog" (vuurballon) 25-01-2016 Mechelen "een grote rode bol die stil hing" (vuurballon)

"een grote rode bol die stil hing" (vuurballon) 25-01-2016 Turnhout "een ellipsvormig ding met een paarse gloed" (gegevens onvoldoende)

"een ellipsvormig ding met een paarse gloed" (gegevens onvoldoende) 26-01-2016 Westmalle "een fel groene lichtbol" (gegevens onvoldoende)

"een fel groene lichtbol" (gegevens onvoldoende) 28-01-2016 Kontich "driehoekig silhouet met tientallen (zwakke) lichten" (vliegtuig)

"driehoekig silhouet met tientallen (zwakke) lichten" (vliegtuig) begin maart 2016 Herentals "iets wat leek op een vreemde straaljager" (gegevens onvoldoende)

"iets wat leek op een vreemde straaljager" (gegevens onvoldoende) 01-04-2016 Aartselaar "foto's van vreemde strepen in de lucht" (meanderend condensspoor)

"foto's van vreemde strepen in de lucht" (meanderend condensspoor) 11-05-2016 Antwerpen "iets wat leek op een bewegende ster" (gegevens onvoldoende)

"iets wat leek op een bewegende ster" (gegevens onvoldoende) 28-05-2016 Antwerpen "iemand filmde 2 ronde witte stippen" (ballonnen)

"iemand filmde 2 ronde witte stippen" (ballonnen) zomer 2016 Geel "groen doorzichtig bolletje" (gegevens onvoldoende)

"groen doorzichtig bolletje" (gegevens onvoldoende) 15-06-2016 Berchem "foto van een vreemd groen verschijnsel" (lensreflectie)

"foto van een vreemd groen verschijnsel" (lensreflectie) 23-06-2016 Heist-op-den-Berg "zwart ovaalvormig object op video" (vogel of vleermuis)

"zwart ovaalvormig object op video" (vogel of vleermuis) 06-07-2016 Antwerpen "een grote groene vlam" (meteoor/ruimteschroot)

"een grote groene vlam" (meteoor/ruimteschroot) 14-07-2016 Ravels "video van een object met knipperlichten" (vliegtuigen/drones)

"video van een object met knipperlichten" (vliegtuigen/drones) 20-07-2016 Kontich "een geel verschijnsel op foto" (vogel)

"een geel verschijnsel op foto" (vogel) 26-07-2016 Reet "een wit stipje dat van noord naar zuid vloog" (satelliet)

"een wit stipje dat van noord naar zuid vloog" (satelliet) 14-08-2016 Antwerpen "2 grote eivormige oranje lichten" (gegevens onvoldoende)

"2 grote eivormige oranje lichten" (gegevens onvoldoende) 24-08-2016 Antwerpen "een wit bolvormig voorwerp" (ballon of pluisje)

"een wit bolvormig voorwerp" (ballon of pluisje) 02-10-2016 Sint-Job-in-'t-Goor "een oplichtende gekleurde bol" (Vega en Capella)

"een oplichtende gekleurde bol" (Vega en Capella) 05-10-2016 Brecht "fel groene lichtbol die snel voorbij vloog" (meteoor/ruimteschroot)

"fel groene lichtbol die snel voorbij vloog" (meteoor/ruimteschroot) 09-10-2016 Berendrecht "3 rode felle lichten" (straat- of kraanverlichting)

"3 rode felle lichten" (straat- of kraanverlichting) 15-10-2016 Antwerpen "2 lichtbollen die in grote cirkels bewogen" (lichtspots)

"2 lichtbollen die in grote cirkels bewogen" (lichtspots) 02-11-2016 Kontich "een enorm fel neon-groen licht" (gegevens onvoldoende)

"een enorm fel neon-groen licht" (gegevens onvoldoende) 27-11-2016 Antwerpen "8 lichtpunten aan de hemel" (gegevens onvoldoende)

"8 lichtpunten aan de hemel" (gegevens onvoldoende) 28-11-2016 Mechelen "3 bollen in een driehoekige formatie" (gegevens onvoldoende)

"3 bollen in een driehoekige formatie" (gegevens onvoldoende) 06-12-2016 Brasschaat "een felle lichtbol" (gegevens onvoldoende)

"een felle lichtbol" (gegevens onvoldoende) 27-12-2016 Kontich "video van een object dat loodrecht omhoog vloog" (vliegtuig)

Een van de meldingen gebeurde op 23 juni door een man in Heist-op-den-Berg. Tijdens een poging om de bliksem in slow-motion te filmen, zag hij een donker object “heel snel” langs vliegen en achter de bomen verdwijnen. Het object werd ook op video vastgelegd, maar is slechts zeer kort te zien tijdens de eerste seconde van de opname. Het UFO-meldpunt “ziet geen reden om hier iets anders in te zien dan een vogel of vleermuis”.