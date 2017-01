Luchthaven van Deurne breekt record met meer dan 275.000 passagiers

Foto: WAS

Deurne - De luchthaven van Antwerpen heeft vorig jaar 276.311 passagiers over de vloer gekregen. Dat is een kwart meer dan in 2015 en een nieuw record.

Het gaat om een stijging van 24,9 procent ten opzichte van 2015. Het vorige record in passagiersaantallen was in 2001, toen er 273.208 passagiers werden genoteerd.

Het record is onder meer het gevolg van de extra vluchten die Antwerpen te verwerken kreeg na de aanslagen op Brussels Airport. Die leverden in de maanden maart en april 20.000 extra passagiers op. Ook TUI en CityJet, de twee maatschappijen die actief zijn op de luchthaven, kenden groei.

De topbestemming vorig jaar was het Spaanse Alicante.

Aan de andere kant laat het faillissement van VLM Airlines zich voelen, met sinds juni “maandelijks een lichte terugval” in de totale passagiersaantallen tegenover 2015. Antwerp Airport voegt nog toe dat er vorig jaar 8,6 procent minder vliegbewegingen waren dan in 2015, onder meer door het VLM-faillissement, minder trainingsvluchten en de hogere bezettingsgraad van de TUI-vliegtuigen.