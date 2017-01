Bewoners met rookintoxicatie opgenomen na hevige keukenbrand

Hoboken - In de Emiel de Harvenstraat in Hoboken is dinsdagvoormiddag een keukenbrand ontstaan in een woning. Twee personen raakten bevangen door de rook. Beiden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Een buurman merkte rond 10.30 uur de brand in de woning op en verwittigde de hulpdiensten. Het pand is een eengezinswoning waar het gelijkvloers wordt verhuurd als afzonderlijke wooneenheid. De vlammen braken vermoedelijk uit in de keuken van het pand op de eerste verdieping. De brandweer kwam ter plaatse en voerde bluswerken uit.

Er ontstond veel rookontwikkeling, een oudere dame die op de eerste verdieping woont raakte geïntoxiceerd en werd overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis. Ze werd door haar onderbuur naar de begane grond gebracht. De man raakte ook bevangen door de rook en werd naar het Middelheimziekenhuis vervoerd.

Het getroffen pand is door de brand onbewoonbaar. Het gerechtelijk lab komt ter plaatse, net als de strooidiensten die het gevaar dat het bevroren water met zich meebrengt, neutraliseren.