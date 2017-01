Limaplein wordt grotendeels autovrij plein op het Eilandje

Antwerpen - In het najaar wordt gestart met de aanleg van het Limaplein op het Eilandje. Het moet een grotendeels autovrij gebied worden.

De Limastraat aan de noordelijke kop van het Kattendijkdok-Westkaai wordt omgevormd tot een plein. In oppervlakte zal het, na het Sint-Jansplein, waarschijnlijk het grootste van Antwerpen zijn.

“Het Limaplein moet een levendig evenementenplein worden dat grotendeels autovrij zal zijn. Het begint aan het Kattendijkdok en loopt langs de gelijknamige sluis tot aan de Rijnkaai”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA).

Kunst en terrasjes

De oude kasseien in de Limastraat worden vervangen door een grotendeels autovrij plein. Foto: Dirk Kerstens

Het plein komt vlak naast het Montevideopakhuis en de Shop aan de Rijnkaai te liggen. In dit voormalige aanwervingslokaal voor scheepsherstellers zit nu onder meer een restaurant en een dansgelegenheid.

“We willen dat het plein gaat leven. Er zal ruimte zijn voor kunst die verwijst naar het havenverleden van de buurt en er komen plekken om te zitten. We hopen en verwachten dat er nieuwe horeca zal komen en dat de mensen op het plein van een terrasje kunnen genieten. Het is ook de bedoeling dat er op het plein evenementen georganiseerd worden. Welke dat zijn is nog niet bekend. Wel zal het om tijdelijke initiatieven gaan”, legt de schepen uit.

Aangepaste rijrichtingen

De aanleg van het plein verandert ook een en ander aan het stratenpatroon en de rijrichtingen in de buurt. Kattendijkdok-Westkaai blijft in twee richtingen te bereiken.

Langs het dok wordt er een wandelzone in blauwe steen voorzien. Die moet de wandelboulevard langsheen de dok-randen vervolledigen.

De Limastraat wijzigt naar enkelrichting van oost naar west. Hierdoor kan het verkeer in een lus rond de Montevideopakhuizen rijden.

?Het kruispunt Rijnkaai-Montevideostraat wordt aangepast zodat uitrijden en rechts afslaan mogelijk is voor auto’s, vrachtwagens en touringcars.

