Jongeren starten crowdfunding om streetworkout te promoten

Deurne / Antwerpen - ‘Streetworkout’ of ‘calisthenics’ is de nieuwe sporthype, of toch volgens de Antwerpse groep Street Soldiers. Zij startten een crowdfunding om een mobiele installatie aan te kopen. “Voor streetworkout hoef je geen dure fitnessabonnementen te betalen.”

Streetworkout is een nieuwe stadssport waarbij alles draait rond het gebruiken van je eigen lichaamsgewicht op toestellen in parken of op straat. Timmy Wené (30) uit Merksem ontdekte de sport al een aantal jaar geleden. “Het is overgewaaid uit Amerika en wint via Nederland ook aan populariteit in ons land, en in Antwerpen. Streetworkout is een manier om je lichaam te trainen, maar ook om grenzen te verleggen en tricks te oefenen.”

Met een paar vrienden en jongeren uit de stad vormt Timmy de Street Soldiers. De Street Soldiers trainen vooral op de toestellen in het Rivierenhof in Deurne. “Elke avond vanaf 18u is het daar erg druk. In de zomer zijn de toestellen heel de dag bezet. Er hangt een leuke sfeer rond heel het gebeuren. Iedereen kan gratis deelnemen. Spontaan delen we tricks en tips met elkaar. We merken dat we ook veel kansarme jongeren aantrekken. ”

Foto: Wim Hendrix

Een maand geleden startte Timmy met de Street Soldiers een crowdfunding op. Ze zamelen geld in voor een flexibele en mobiele streetworkout-installatie. “Het parkje in het Rivierenhof is te klein en te ver voor veel jongeren. Er zijn nog twee andere punten in Antwerpen, maar wij willen de streetworkout nog groter maken. Als we een mobiele installatie kunnen aankopen, kunnen we onze sport op locatie promoten.”

In totaal willen de Street Soldiers 11.000 euro inzamelen. “Daarmee kopen we de installatie en valmatten. We willen ook een groot inhuldigingsmoment organiseren met een demonstratie.” Na een maand is er ondertussen nog maar 7% van het totaalbudget ingezameld. “We zijn toch wat teleurgesteld en hopen de komende twee maanden nog mensen te kunnen overtuigen. We geven de moed niet op.”

Een gift doen kan nog 62 dagen lang via www.growfunding.be.

Stad investeert in calisthenics

In Antwerpen zijn er nu drie punten waar jongeren aan calisthenics kunnen doen: het Rivierenhof, de Wilrijkse pleinen en Spoor Oost. “De toestellen op die drie plaatsen worden veel gebruikt”, zegt Kris Goossenaerts, woordvoerder van schepen van Sport Ludo Van Campenhout (N-VA). “De crowdfunding van de Street Soldiers is een mooi initiatief. Ze mogen altijd contact opnemen met de stad, dan kunnen we samen bekijken wat mogelijk is. Uiteraard zijn onze budgetten wel beperkt.”