Peuter (2) redt tweelingbroertje die onder omvallende kast belandt

Een Amerikaanse peuter uit de staat Utah toonde enkele dagen geleden dat iedereen, groot of klein, een held kan zijn als de situatie het vereist. Het tweejarig jongetje slaagde erin zijn tweelingbroer te redden toen hij vastzat onder een omgevallen ladekast. De vader van de tweeling postte de beelden op sociale media, zodat andere ouders weten dat ongelukken snel gebeurd zijn.

Broertjes Brock en Bowdy waren braaf aan het spelen toen moeder Kayli even de kinderkamer verliet. De twee deugnieten profiteerden van het onbewaakte moment en beklommen een ladekast. De kast kantelde en viel om, waardoor Brock vast kwam te zitten onder het gevaarte, terwijl een beveiligingscamera het dramatische incident filmde.

In plaats van te huilen of paniekerig hulp te zoeken bij een volwassene, hield broertje Bowdy het hoofd koel en liep rond de kast om een oplossing te bedenken zodat hij Brock uit zijn benarde situatie kon bevrijden. Na enkele pogingen besefte de kleine held dat de kast te zwaar was om op te tillen, waarna hij er tegen begon te duwen. Langzaam maar zeker kon zijn tweelingbroertje van onder de kast rollen en zichzelf al huilend in veiligheid brengen. Even later, toen moeder Kayli de kinderkamer weer binnenkwam, waren de broertjes alweer aan het spelen alsof er niets was gebeurd.

Ricky Shoff, de vader van de jongens, twijfelde heel lang alvorens hij besliste om de onthutsende beelden van zijn zoontjes via sociale media te verspreiden. “Het is niet alleen om andere ouders te waarschuwen, maar het is ook een ongelofelijk verhaal”, schreef de geschrokken Shoff op Facebook. “We zijn zo dankbaar dat de broertjes een innige band delen.” De vader heeft ook nog een goede raad voor alle ouders: “Zorg ervoor dat kasten stevig in de muur vastzitten en deel alstublieft deze video.”