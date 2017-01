Overdekte foodmarket in Montevideo-pakhuizen op Eilandje

Antwerpen - De Montevideopakhuizen aan de Braziliëstraat op het Eilandje worden volledig gerestaureerd. Er komen een foodmarket en kantoren voor bedrijven uit de creatieve sector. Op de kop van de pakhuizen, aan de Limastraat, komt een nieuwbouw van de Antwerpse architect Philip Mortelmans met appartementen en retailruimte.

In 2018 wordt begonnen met de restauratie van de beschermde site. Tegen dan zal ook het toekomstige en grotendeels autovrije Limaplein naast de nieuwbouw klaar zijn.

De bouwvergunning voor het opknappen van de Montevideopakhuizen wordt in maart aangevraagd. “Dit betekent het einde van jarenlange onzekerheid over de toekomst van de site. Het uitblijven van een nieuwe bestemming voor de pakhuizen was een hypotheek op de ontwikkeling van de buurt. Maar dat is nu voorbij”, zegt de schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA). Onder de foodmarket en de kantoren in het voormalige pakhuis komt een parkeergarage voor ruim 300 auto’s. De schepen hoopt dat er kandidaten zijn om er een supermarkt te openen.

De restauratie van de pakhuizen en de nieuwbouw bovenop de site zullen ongeveer twee jaar duren. De vermoedelijke opleveringsdatum is 2020. “De invulling van Montevideo zal de wijk een flinke impuls geven. Steeds meer mensen komen er wonen. Onder meer in de nieuwe woontorens langs het Kattendijkdok zullen er de volgende jaren nog heel wat nieuwe mensen bijkomen”, zegt Van de Velde.

Lees dinsdag het hele artikel in Gazet van Antwerpen - editie Stad