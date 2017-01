Reeks ongevallen door gladde wegen in Antwerpse regio

Wijnegem / Meerhout / Schoten - De gladde wegen in de Antwerpse regio hebben dinsdagochtend voor enkele ongevallen gezorgd. Zo stond in Wijnegem een kruispunt blank en in Meerhout en Schoten verloren twee autobestuurders de controle over het stuur.

Op het kruispunt van Vosveld met de Bijhoevelaan in Wijnegem nam een bestuurder van een jeep de bocht en verloor hij de controle over het stuur door het spekgladde wegdek. Hij kwam met zijn voertuig tegen een brandkraan terecht. Het voorwerp brak af waardoor het kruispunt blank stond. De hulpdiensten waren ter plaatse en de politie had een deel van het kruispunt afgezet. Door het ongeval zal het aangrenzende industrieterrein een tijd zonder water zitten.

In Schoten verloor een andere bestuurder door de gladheid in de Amazonedreef ook de controle over het stuur van zijn jeep. Het voertuig kwam op zijn zijkant tot stilstand in de berm. De man werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Tot slot kwam een bestuurder op Kiezel in het Kempense Meerhout met zijn Jaguar en twee inzittenden in de berm terecht. Ze raakten niet gekwetst.