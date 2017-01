Fitnesscentra nu al drukbezocht

Antwerpen - De kerst - en oudejaarsdiners maken begin januari traditiegetrouw plaats voor goede voornemens. Vooral de fitnesscentra werden gisteren al overspoeld door nieuwe leden.

“Vandaag alleen al schreven we een tiental nieuwe abonnementen uit”, zo klonk het gisteren bij Willy Lefebvre van LA Gym op het Zuid. “Het is al heel de dag drukker dan normaal. In december zaten we rond een tweehonderd clubbezoeker per dag, vandaag klokken we af op een 350tal. Het eerste kwartaal van het jaar is steeds het belangrijkste voor fitnessclubs. Bij ons is de trend van de goede voornemens dus nu al gestart. Voor 2017 schat ik dat het sociale aspect van fitness opnieuw heel belangrijk wordt. Ook vorig jaar al merkten we dat de groepslessen enorm populair zijn en dat de leden graag samen sporten.”

Bij Wezenbergfit op de Desguinlei zien ze de drukte al een paar dagen groeien. “Sinds de temperaturen verder gezakt zijn, zien we het aantal sporters toenemen. Mensen willen niet meer buiten sporten als het vroeg donker en koud is. Vanaf november en december zien we trouwens het aantal inschrijvingen al enorm toenemen. Op elf jaar tijd is dit het eerste jaar dat mensen al zo vroeg starten met sportplannen maken. Januari wordt ook een erg drukke maand bij ons. Meestal houdt die drukte heel het voorjaar aan. We merken ook dat onze leden niet langer een keer, maar wel meermaals per week komen sporten. Het lijkt wel of de wilskracht is gestegen”, zegt Koen Vercoutere van Wezenbergfit.

Bij The Brick staat Charlotte Van Hove ons kort te woord. “Het is zo druk vandaag dat ik niet heel veel tijd heb om te praten. Vanaf deze morgen is het hier al veel drukker dan anders. Mensen komen massaal nieuwe abonnementen aankopen. Iedereen loopt hier binnen en buiten. Er zijn duidelijk heel wat goede voornemens gemaakt voor 2017.”