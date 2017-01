Elisabeth Center draait nu al uitstekend

Antwerpen - De officiële opening van het nieuwe internationaal congrescentrum Elisabeth Center staat pas dit voorjaar gepland, maar ondertussen is de locatie al ‘open for business’ en lopen de aanvragen volop binnen. “Het gaat beter dan verwacht”, meldt de communicatieafdeling van het center.

Maandag nog was in uw krant te lezen dat Vlaanderen de jacht opent op het binnenhalen van meer internationale congressen. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) heeft daarvoor 9,5 miljoen euro vrijgemaakt. “Internationale congressen zijn enorm belangrijk voor de Vlaamse economie, omdat een congrestoerist gemiddeld 230 euro per nacht uitgeeft, tegenover 147 euro voor een gewone toerist”, aldus Weyts.

Met de komst van het langverwachte Elisabeth Center mag het aantrekken van extra congressen voor Antwerpen geen probleem vormen. “Momenteel zijn er zestien congressen schriftelijk bevestigd, vijf andere hebben mondeling toegezegd en vele andere hot leads zitten momenteel in de pijplijn”, zegt communicatiemedewerkster Katrien Goossens van het Elisabeth Center. “De aanvragen lopen beter dan verwacht. De eerste congressen werden al een jaar voor opening verkocht dankzij een actieve prospectie van ons team.” De interesse komt vooral uit de wetenschapssector, de medische wereld, de technologische - en agricultuursector. Twee derde van de geplande congressen zijn bovendien internationale congressen. “We werken dan ook intensief op de internationale congresmarkt”, zegt Goossens nog.