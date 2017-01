Vrouw (91) overlijdt bij aanrijding: verdachte opgepakt voor vluchtmisdrijf

Bree -

De politie heeft een verdachte gearresteerd voor het ongeval met vluchtmisdrijf in het Limburgse Bree. Op de Meeuwerkiezel werd de 91-jarige Mia Vermeulen maandagnamiddag doorgereden vlak voor het rusthuis waar ze woonde. Gisteravond werd al een 20-jarige jonge vrouw verhoord, maar het is niet duidelijk of zij ook echt achter het stuur zat. De onderzoeksrechter bepaalt dinsdag of ze wordt aangehouden.