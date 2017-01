Zware bosbrand in Chili: minstens negentien gewonden

Bij de zware bosbrand in de Chileense havenstad Valparaiso, op 120 kilometer van de hoofdstad Santiago de Chile, zijn minstens negentien mensen gewond geraakt. Dat meldt de Chileense viceminister van Binnenlandse Zaken. Een honderdtal woningen is vernield.

Het vuur, dat uitbrak ten zuiden van Valparaiso, in de wijk Laguna Verde, breidde zich vervolgens uit naar de zone Playa Ancha, waar het “100 van de 500 woningen” vernielde, aldus viceminister van Binnenlandse Zaken Mahmud Aleuy tijdens een persconferentie.

Negentien mensen raakten gewond door de bosbrand. De meesten van hen hadden ademhalingsproblemen, maar “gelukkig vielen er geen doden”, aldus Aleuy. Een 50-tal hectare bos is al in de vlammen opgegaan, aldus het rampenagentschap Onemi. 400 mensen werden geëvacueerd.

Het vuur, dat werd aangewakkerd door de hoge temperaturen en de hevige wind, was in het begin van de avond gedeeltelijk onder controle. Een tiental blusvliegtuigen en helikopters werden ingezet en een honderdtal brandweerlieden bestreden het vuur.

In maart 2015 werd nog 600 hectare bos vernield bij een zware bosbrand in Valparaiso, waarbij ook een persoon om het leven kwam. In 2014 kwamen bij een brand op dezelfde locatie 15 mensen om het leven en werden 3.000 woningen vernield.