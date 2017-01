‘Rijker dan je denkt’ stuit op kunstwerk van tienduizenden euro’s

Rijker dan je Denkt, vanaf 20.35u op VTM, doet vanavond een mooie vondst. Algemeen expert Bruno Speybrouck krijgt een man over de vloer met een driedimensionaal schilderij, getekend met de naam Kotchar.

Het kunstwerk is een erfenis van zijn tante, die getrouwd was met een kunstcriticus. De Armeense schilder Ervand Kotchar heeft het zogenaamde ‘space painting’ uitgevonden. Bovendien is het werk gemaakt in zijn beste periode.

Als de eigenaars horen dat de bijzondere ontdekking enkele tienduizenden euro’s waard is, kunnen ze hun oren niet geloven.