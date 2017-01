Nog geen spoor van verdwenen hond, dief laat gestolen bankkaart achter

Ravels - Dierenasiel Veeweyde in de Toekomstlaan in Weelde (Ravels) heeft nog geen idee waar de hond Cosmo zou kunnen zijn. De Stafford werd vrijdag door iemand meegenomen om even te gaan wandelen.

Bij Veeweyde kunnen vrijwilligers langskomen om in de namiddag met een van de honden te gaan wandelen. Een onbekende meldde zich vrijdag om een toertje te maken met Cosmo, maar de man keerde niet terug. “We hebben op heel wat plaatsen een opsporingsbericht hangen met een foto van Cosmo”, vertelt Ine Cools van Veeweyde. “Voorlopig is er niemand die het dier gezien heeft. Hij is gechipt, dus we hopen dat de dierenartsen hun verantwoordelijkheid nemen. Ook via onze vrijwilligers hopen we hem op het spoor te komen. Waarom de man hem heeft meegenomen, blijft voor ons een raadsel. Een hond adopteren kost helemaal niet veel. Een mogelijke veronderstelling is dat de man die vrijdag langskwam de vorige eigenaar van Cosmo is. De hond is via een deurwaarder bij ons terechtgekomen. Mogelijk heeft de man hem herkend tussen de foto’s op onze website. Maar het blijven natuurlijk veronderstellingen.”

Identiteitskaart

De man die met Cosmo ging wandelen, is ongeveer 40 jaar en sprak met een Kempens dialect. Hij droeg een blauwe joggingbroek, een zwarte jas en een pet. Omdat hij nog niet eerder bij ­Veeweyde is geweest, wordt het moeilijk om hem te vinden.

“We vragen aan de wandelaars altijd om hun identiteitskaart hier achter te laten”, legt Ine Cools uit. “De man in kwestie beweerde dat hij die niet bijhad, maar heeft een bankkaart achtergelaten. Die bleek achteraf van iemand anders te zijn. We weten dus niet om wie het gaat. Het is de eerste keer dat dit bij ons gebeurt. Ik heb vernomen dat zo’n ontvoering in andere asielen al eens is voorgevallen. In elk geval mag hier niemand nog met een van onze honden gaan wandelen zonder een identiteitskaart achter te laten.”