Voor het eerst weer meer baby’s geboren

Het aantal bevallingen is in het voorbije jaar in Vlaanderen voor het eerst sinds zes jaar nog eens lichtjes gestegen, tot 63.946. Dat is 0,9% meer dan in 2015, maar wel nog altijd een stuk minder dan de piek van 68.000 in 2008.

Maar er was dus een lichte vooruitgang in de 64 Vlaamse materniteiten. Om precies te zijn waren er 552 bevallingen meer, of net geen 1%. En dat mag verrassend heten, na zes jaren van dalende cijfers.

Experts wijzen op twee factoren die op zijn minst een rol hebben gespeeld in die ommekeer: de voorzichtige opleving van de economie en de migratie.

Het is volgens demografen geen toeval dat na 2008, het jaar dat de financiële crisis losbarstte, de dalende trend in geboortes inzette. In crisisjaren denken jonge mensen vaker eerst aan financiële zekerheid en dan pas aan kinderen.

Het geboortecijfer is in 2016 duidelijk gestegen in provincies waar meer mensen van vreemde origine wonen. In Vlaams-Brabant zelfs met 3,5%, in Antwerpen met 1,3%. West-Vlaanderen zit om onduidelijke redenen nog voor Antwerpen (+ 2,2%), in Oost-Vlaanderen was er nog altijd een daling (-1,9%). Limburg blijft status- quo.

Lees er dinsdag meer over in Gazet van Antwerpen