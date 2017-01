Koud weer ideaal voor start solden: meteen kortingen tot 50 procent?

De Antwerpse winkeliers verwachten morgen een goed begin van de soldenperiode. “Mensen hebben gewacht om hun winteraankopen te doen.”

“Het is ideaal weer voor het begin van de solden”, zegt Nico Volckeryck van zelfstandigenorganisatie Unizo. “Het wordt nu pas echt koud buiten, dus mensen hebben gewacht om hun winterkleding te kopen. Voor de winkeliers betekende dat voor de voorbije periode wel 2% tot 4% minder omzet, maar dat maakt dat er voor de klant nu nog veel winterkleding over is. Ik verwacht al kortingen van 30% tot zelfs 50%. Omdat er in Antwerpen een grote concentratie aan retail is, pakken de winkeliers sneller uit met fikse kortingen dan in de kleinere gemeenten.”

Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) heeft 63% van de modezaken door de slechte verkoop dit najaar op dit moment nog meer in stock in vergelijking met vorig jaar bij het begin van de winterkoopjes. 19% heeft nu evenveel items in de rekken liggen als vorig jaar.

Volgens Steven Bervoets, center manager van de Stadsfeestzaal, zijn kortingen van 20% zelfs niet meer van deze tijd. “Heel het jaar lang zijn er allerlei promoties en koppelverkopen. Om duidelijk aan te geven dat de soldenperiode begonnen is, geven winkeliers hogere kortingen. De klant wacht ook nog op de solden voor bepaalde aankopen. Ik verwacht hoge promoties en veel volk dat naar de stad trekt met dit weer. Ook de horeca zal daar mee van kunnen profiteren.”

Schepen voor Middenstand Koen Kennis (N-VA) voorspelt de komende week een gezellige drukte in de winkelstraten. “Aanstaande zondag vallen de winterbarbecue en het slot van de Winter in Antwerpen samen met de koopzondag. Ook dan verwachten we veel bezoekers.”