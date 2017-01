Hernieuwde interesse in Flandria-vloot

Antwerpen - De voorbije weken hebben twee aparte investeerders bij de cvba Brabo, de eigenaar van de oude Flandriavloot, interesse getoond voor twee van de vier nog operationele rondvaartboten.

Met een oudejaarsrondvaart aan boord van de Flandria 16 La Pérouse is op 1 januari in principe het Flandria-avontuur definitief afgesloten. Studio 100 baatte de schepen uit, maar zegde begin 2016 het contract op tegen eind april van dit jaar. Weliswaar heeft Studio 100 in april nog enkele schoolrondvaarten gepland, maar de eigenaar van de schepen, de bootmannenmaatschappij cvba Brabo, wil nadien van de schepen af.

Volgens Brabo-directeur Ronny Detienne hebben zich de voorbije weken twee kandidaten gemeld om elk een schip op te kopen. “In beide gevallen gaat het om lage bedragen. In het ene geval gaat het om een bod op de Flandria 18, in het andere om een bod op de Flandria 24. Er is dus nog interesse. Om wie het gaat, kan ik om begrijpelijke redenen niet zeggen. Op La Pérouse is er geen bod binnengekomen. We houden die twee biedingen in beraad. Het liefst zouden we natuurlijk een bod zien op een volledige overname. We hebben nog wel even de tijd want de schepen komen pas eind april terug vrij.”

Eerder al liet Brabo weten absoluut geen uitbating meer te overwegen en desnoods de schepen te laten verschroten.