Hete nieuwjaarsnacht: jongeren plunderen winkel en slaan raam van gokkantoor in

In de Pothoekstraat in Antwerpen-Noord gingen enkele jongeren tijdens nieuwjaarsnacht wild tekeer. Een winkel werd geplunderd, het raam van een gokkantoor sneuvelde en een rolluik werd vernield.

“Deze hoek is een doorn in het oog van de bewoners van Antwerpen-Noord”, zegt Wim Van Herck onomwonden. Hij doelt op de hoek van de Pothoekstraat en de Zeilstraat, in de schaduw van het Stuivenbergziekenhuis. Van Herck woont zelf wat verderop in de buurt. Net als heel wat andere buren mat hij zondag de schade van nieuwjaarsnacht op. “Op het hoekje begonnen tientallen jongeren van allochtone afkomst vuurwerk af te steken”, zegt hij. “Zelfs jochies van zes jaar deden mee. En geen onschuldige knallertjes. De vaders kwamen met dozen en grote vuurpijlen aanzetten. Dat staken ze tussen de rolluiken van een leegstaand pand op de hoek.”

“Het waren precies lanceerplatformen voor raketten, niet normaal”, zegt een andere buurtbewoner. Het bleef echter niet bij het afsteken van illegaal vuurwerk. De politie had ook de handen vol met enkele jongeren die aan het plunderen waren geslagen.

Achtervolging

“Toen we aankwamen, waren ze al verdwenen”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Na een achtervolging te voet konden we een 17-jarige vatten. Hij werd voorgeleid bij de jeugdrechter.”

Foto: rr

De plunderende jongeren richtten heel wat schade aan in de buurt. Het gokkantoor op de hoek van de Pothoek- en de Zeilstraat kreeg een steen door het raam. Bij de buren, een winkel die binnenkort zou openen, werd de deur vernield. De kassa werd op straat gegooid en de inbrekers gingen ook aan de haal met snoep, drank en sigarettenblaadjes. “In een zak vonden we dertig Kinder Buenos, zeventien Bountys, 23 Milky Ways en nog meer snoep”, aldus Bruyns.

Op de hoek van de Zeilstraat werd ook een bivakmuts aangetroffen. De politie zoekt nog naar minstens één kompaan van de 17-jarige die gearresteerd werd.