Antwerpse SRT vuurt acht keer op gewapende man

Leden van de snellerespons-teams hebben zondagnacht een gewapende man overmeesterd. De man zwaaide met twee messen en werd neergeschoten met plastic kogels.

Een 46-jarige man ging zondagnacht over de rooie op de Wouter Haecklaan in Deurne. Hij liep te zwaaien met twee messen. De politie ging onmiddellijk massaal ter plaatse en leden van de snelleresponsteams (SRT) benaderden de man. Die weigerde zijn wapens neer te leggen en bleef ermee in het rond zwaaien. Toen hij zich ook nog in de richting van de politie-inspecteurs begaf, beslisten de leden van het SRT om de FN 303, een minder dodelijk wapen om projectielen af te vuren, in te zetten. Met het luchtdrukwapen werden acht plastic kogels op de gewapende man afgevuurd.

Lichtgewond

Vervolgens kon de man in de boeien geslagen worden. “Hij raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het Jan Palfijnziekenhuis”, bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Na de passage in het ziekenhuis werd de man meegenomen naar het cellencomplex op de Noorderlaan. “Hij werd niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter”, zegt parketwoordvoerster Sylvie Van Baden.

Of de man onder invloed was op het moment van de feiten werd gisteren niet bevestigd. Wel zou hij te kampen hebben met een oorlogstrauma, opgelopen in de Balkan waar de roots van de man liggen.