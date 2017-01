Kobe Ilsen op de knieën voor Danira

Wat is er gaande tussen Danira Boukhriss Terkessidis en Kobe Ilsen? De presentator postte vanavond een foto waarbij hij met een prachtige zonsondergang op de achtergrond op de knieën gaat voor Danira met het bijschrift: ‘She said yes!’

Niets is echter wat het lijkt, want de daarop volgende hashtags wijzen er vooral op dat er een tweede seizoen van Over Eten komt, het programma dat de twee samen presenteren. Het jawoord van Danira zal dan ook voornamelijk op dat tweede seizoen slaan en niet op een nakend huwelijk.