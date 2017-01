Laatste week voor Aquatopia

Antwerpen 2018 - Aquatopia, het aquarium onder het Radisson Blu-hotel op het Koningin Astridplein in Antwerpen, gaat haar laatste week in. Zondag sluit Aquatopia finaal de deuren. Alle dieren hebben ondertussen een nieuwe thuis gevonden. De verhuis start volgende week.

Er is een thuis gevonden voor de meer dan 2.500 vissen, reptielen, amfibieën en ongewervelden van stadsaquarium Aquatopia. Meer dan de helft kon al rekenen op een plaatsje in de Zoo, maar daar was geen plaats voor de haaien en de zeeschildpadden. Een week voor de definitieve sluiting van Aquatopia (zondag is de laatste dag), is ook voor hen een nieuwe thuis gevonden.

“Ze kunnen terecht in binnen- en buitenland”, zegt Peter Venneman, entertainment manager van Aquatopia. “Een deel gaat naar Pairi Daiza, maar ook Sealife Hamburg en Nausicaa in Frankrijk vangen onze dieren op. We hebben vooral gekeken waar welke dieren het beste zouden passen.”

De verhuis van de dieren start volgende week. Dan is het einde verhaal voor Aquatopia. Het Radisson Blu Astrid Hotel, waar Aquatopia in ondergebracht is, wordt samen met het Park Inn by Radisson Hotel beheerd door Astridplaza NV. In de zomer van 2015 werd die nv overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR, in een joint venture met de Europese hotelgroep Algonquin. De oorspronkelijke eigenaar had een passie had voor vissen en opende Aquatopia als prestigeproject in 2003. De nieuwe eigenaars zijn niet zo voor vissen te vinden en besloten daarom om het stadsaquarium stop te zetten. In de plaats willen ze een nieuwe toeristische attractie realiseren, maar daar is nog geen duidelijkheid over.