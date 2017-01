“Binnenkort rijden er meer dan 500 fietsen rond met een zendertje”

Mechelen / Willebroek - De eerste bestelling van 500 zendertjes tegen fietsdiefstallen gaat vandaag in het Mechelse stadhuis de deur uit. Veel gezinnen kiezen voor twee en zelfs drie zendertjes. “Tot 15 januari houden we de prijs op 10 euro. Noem het een klein, maar vernuftig nieuwjaarsgeschenk”, reageert burgemeester Bart Somers op de stormloop.

Drie weken geleden kondigde burgemeester Bart Somers (Open Vld) aan dat de Mechelaars hun tweewieler kunnen chippen in de strijd tegen de fietsendieven die in de Dijlestad maar blijven toeslaan. Op twintig locaties in de zone, en dan vooral rondom plaatsen waar veel fietsen worden gestolen, komen voor 1 maart ‘locators’ in voetpadkasten in de buurt van ANPR-camera’s. Passeert een fiets met een uitgeruste chip die kast, dan maakt de camera net zoals bij een auto, een foto. “Op deze manier hebben we meteen een foto van de dader. Is de diefstal het werk van een georganiseerde bende en zit de fiets in een bestelwagen, dan hebben we de nummerplaat van het voertuig. Want ook dan krijgen we een hit doorgestuurd”, zo vertelde Somers.

Voorwaarde is dat de gestolen fiets is uitgerust met een zendertje: een chip die eruitziet als een simkaart van een gsm met een batterijtje. Omdat het zendertje zo klein is, kan het gemakkelijk in het zadel of in het kader van een fiets worden verstopt. “Het is onmogelijk voor een fietsdief om dat snel te vinden en het eventueel te ontmantelen, want we hebben de dader in een oogwenk te stekken. We moeten nu de Mechelaars warm krijgen om zo’n zendertje aan te kopen”, gaf Somers nog mee.

En dat bleek allesbehalve een moeilijke opgave. “We zijn eigenlijk zelf een beetje aangenaam verrast. Voor de jaarwisseling hadden we al 103 mails binnen van inwoners die er eentje hebben besteld. Daar zijn vandaag (gisteren, red.) nog eens 116 aanvragen bijgekomen. Dat maakt dat we nu al 229 aanvragen hebben binnengekregen. Maar omdat veel gezinnen twee of drie fietsen hebben en die allemaal willen beveiligd zien met zo’n zendertje, kunnen we stellen dat er binnenkort al meer dan 500 fietsen in de stad met zo’n zendertje gaan rondrijden. Ik verwacht dat er de komende dagen nog een pak gaan bijkomen”, zegt Somers.

Inwoners van Mechelen en Willebroek die graag nog een zendertje willen, kunnen mailen naar politie@pzmewi.be. Tot 15 januari kosten de toestelletjes 10 euro, daarna 25 euro.