Wachten op resultaten van autopsie op duiker

Ekeren / Edegem - Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek gevorderd om de doodsoorzaak van duiker Marc Cappaert te kennen. De duikinstructeur overleed zondag tijdens een nieuwjaarsduik in de Ekerse Putten.

Wat er zich zondag juist afgespeeld heeft, blijft voorlopig nog onduidelijk. Edegemnaar Marc Cappaert (58) kwam om het leven tijdens een nieuwjaarsduik in de Ekerse Putten. Volgens clubleden was Cappaert kerngezond, dat had een medisch onderzoekvorige week nog uitgewezen.

Wat er dan wel tot zijn dood heeft geleid, zal duidelijk moeten worden aan de hand van een autopsie op het lichaam van Cappaert. “Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek gevorderd”, zegt parketwoordvoerster Sylvie Van Baden. Dat gerechtelijk onderzoek betekent dat er een onderzoeksrechter aangesteld wordt. Die kan op zijn beurt een autopsie vorderen en andere extra onderzoeksdaden bevelen.

“Er zijn nog geen resultaten gekend”, aldus nog Van Baden.