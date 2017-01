Klopjacht op schutter Turkse nachtclub “bijna ten einde”dankzij eerste duidelijke beelden van dader

De Turkse politie is ervan overtuigd dat het de man die op oudejaarsnacht 39 mensen, waaronder één Belg, doodde bij een aanslag op een nachtclub in Istanbul bijna gevat heeft. Er zijn namelijk voor het eerst duidelijke videobeelden opgedoken van de dader.

De beelden werden gemaakt door CCTV en verspreid door Sky News. Ze tonen een jonge man met een rode kap in een wisselkantoor. De beelden dateren van eind 2016 en het is vooral de rode kap die de man verraden. Uit beelden van de schietpartij in nachtclub Reina blijkt namelijk dat de schutter een identieke trui met kap droeg.

Good eye @stick631 - definitely looks similar pic.twitter.com/pUxfgN2j8Q — NorthCaucasus Caucus (@NCaucasusCaucus) 2 januari 2017

Vice-eerste minister Numan Kurtulmus onthulde bovendien dat de Turkse autoriteiten de vingerafdrukken van de dader konden bemachtigen. Dit in combinatie met een beschrijving van de man door ooggetuigen en de beelden in het wisselkantoor is men er nu van overtuigd dat de klopjacht “bijna ten einde” is.

IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag op de nachtclub geclaimd. “Een heroïsche soldaat van het kalifaat heeft toegeslagen”, luidde het in een mededeling.