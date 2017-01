Verkeersveiligheid primeert in 2017

Essen - De gemeenteraad heeft het budget voor 2017 goedgekeurd. Investeringen in verkeersveiligheid springen in het oog en de schuldenlast van Essen ging naar beneden.

Verkeersveiligheid is een duidelijk speerpunt in het beleid van CD&V en sp.a. Het voorbije jaar werd er onder meer een verkeerslicht geplaatst op het kruispunt van Stationsstraat, Molenstraat en Kloosterstraat. Ondertussen is Pidpa begonnen met de omvangrijke wegen- en rioleringswerken tussen Essen en Horendonk. “We geven onszelf een pluim voor ons beleid”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). ”Essen moet de top worden in verkeersveiligheid. Het is trouwens een gigantische uitdaging om én te investeren, én de financiën mooi op orde te houden.”

“Met de zorgtoelage, de bouw van een nieuw Lokaal Dienstencentrum en betaalbaar wonen zetten we sterk in op sociaal beleid”, zegt Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu, wonen en jeugd (sp.a). “Ook duurzaamheid, natuur en leefmilieu zijn speerpunten voor ons bestuur.”

N-VA en PLE geven het schepencollege alvast een onvoldoende. “De pluim komt van 56% van de gemeenteraadsleden”, zegt Tom Bevers van N-VA/PLE. “Het fietspad langs de Huybergsebaan, de Spillebeen en het beloofde extra stuk fietspad aan de zuidkant van de Moerkantsebaan liggen er nog niet. De fietsdoortocht over het Heuvelplein is niet aangepast en de verkeerslichten in Hoek staan er al meer dan een jaar, maar de aangekondigde controle blijft uit. De werken in Over d’Aa zijn welkom, maar voor de heraanleg van Wildert en van het Heuvelplein komt men niet verder dan plannen.”