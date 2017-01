Nieuw leven voor volkstuin in kloosterdomein

Essen - Vzw Kempens Landschap zal een volkstuin in het kloosterdomein van de Redemptoristen inrichten. Het project draagt de naam 'Groenten uit Essen' en komt er dankzij subsidies. De volkstuin richt zich vooral op lagere schoolkinderen.

Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, stelt een budget van 320.000 euro ter beschikking voor de inrichting van volkstuinen. In totaal werden 57 dossiers ingediend waarvan 25 projecten een subsidie krijgen. Hiermee kan een bestaande volkstuin uitgebreid of een nieuwe tuin aangelegd worden.

Het project Groenten uit Essen geeft kinderen tussen zes en twaalf jaar de mogelijkheid om samen te tuinieren in het kloosterdomein van de Redemptoristen. Dankzij dit project zullen ze in contact komen met gezonde voeding uit de schooltuin, die ingeplant wordt bij de historische moestuin op het kloosterdomein. Het project ontvangt hiervoor een toelage van 14.410,50 euro. Met dit geld kan aan deze verwaarloosde moestuin een nieuwe invulling worden gegeven en wordt het landschap opgewaardeerd. Daarbij wordt de lokale basisschool ingeschakeld, via leerkrachten en ouders. Het project krijgt een uitvoeringstermijn van drie jaar.