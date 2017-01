Syrische familie bouwt nieuw leven op in Turnhout: “Ooit gaan we België alles terugbetalen”

Turnhout -

“2016 was een prachtig jaar. Voor ons gezin toch... Na drie verschrikkelijke jaren van angst en gruwel kunnen we opnieuw lachen”, dat zegt Jamal Soufi, die met zijn gezin in Turnhout terecht kwam na moeilijke omzwervingen. “We zijn België enorm dankbaar want dankzij de gastvrijheid van dit land zien we opnieuw een toekomst.”