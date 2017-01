Twintiger verliest ring van overleden vader op Meir

Aartselaar / Antwerpen - Indio Reyns is wanhopig op zoek naar de ring van zijn overleden vader die hij vorige dinsdag op de Antwerpse Meir verloor. Een oproep via Facebook leverde nog niets op.

Vorige dinsdagnamiddag was Indio Reyns (20) uit de Stijn Streuvelslaan in Aartselaar nog snel eindejaarsinkopen gaan doen op de Meir in Antwerpen. Omdat hij die dag dringend ook nog elders naartoe moest, haastte hij zich naar de parking aan de Stadsschouwburg waar zijn wagen gestald stond.

“Toen ik instapte, voelde ik iets over mijn rug glijden. Het bleek mijn halsketting te zijn die los gekomen was. Daaraan droeg ik al jaren de trouwring van mijn vader dewelke ik als erfstuk gekregen had nadat hij zeventien jaar geleden bij een auto-ongeluk om het leven kwam. Omdat ik aan die ring uiteraard zeer gehecht ben, ben ik meteen gaan zoeken.”

