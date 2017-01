Duitse politie arresteert asielzoeker die aanslag wilde plegen in België

De Duitse politie heeft een Syrische asielzoeker gearresteerd die ervan verdacht wordt Islamitische Staat (IS) geld te hebben gevraagd om er aanslagen mee te plegen in Duitsland, Frankrijk, België en Nederland. Volgens het Duitse weekblad ‘Der Spiegel’ wilde hij toeslaan op oudjaar.

De man werd op zaterdag 31 december in alle vroegte opgepakt, maar het nieuws werd nu pas door de politie van de westelijke deelstaat Saarland gemeld. Hassan A. had volgens ‘Der Spiegel’ plannen om tijdens de overgang van oud naar nieuw toe te slaan. Met een als politiewagen vermomde auto wilde hij inrijden op een mensenmassa.

De man had via de berichtendienst Telegram contact met een vermeend ISIS-lid in het Syrische Raqqa. De veiligheidsdiensten konden op zijn gsm uitgebreide gesprekken tussen de twee vinden. Tijdens zijn verhoor verklaarde Hassan A. dat hij het verhaal over die aanslag had verzonnen om zo 180.000 euro van ISIS te verkrijgen om zijn achtergebleven familie in Syrië te onderhouden.

Ook de speurders gaan er vanuit dat de Syriër hoofdzakelijk uit financiële motieven handelde. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de man de aanslag effectief gepleegd zou hebben. De man kwam in december 2014 naar Duitsland en vroeg er begin 2015 asiel aan. Hij woonde eerst in Hessen alvorens naar Saarbrücken te verhuizen.